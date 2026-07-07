Gobierno promueve una economía inclusiva para llevar desarrollo a todos en el país

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, afirmó hoy que el aprovechamiento estratégico del litio y el uranio debe contribuir a una economía inclusiva, capaz de generar valor agregado, atraer inversión responsable y llevar desarrollo a más regiones del país.

“Las economías extractivas puras han fracasado, porque siempre mantendrán las diferencias sociales. Necesitamos empresas que contribuyan a una economía inclusiva”,sostuvo el mandatario durante la inauguración del I Foro Internacional “Uranio y Litio: Pilares del liderazgo energético para el desarrollo minero, tecnológico y de ciudades inteligentes en el Perú y el mundo”.

El jefe de Estado señaló que el Perú cuenta con recursos estratégicos que pueden convertirse en motores fundamentales para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial, siempre que su aprovechamiento se realice con responsabilidad, sostenibilidad y visión de futuro.

"Estoy convencido de las bondades de estos minerales, litio y uranio, para el desarrollo de nuestro país”, expresó.

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El foro, declarado de interés nacional, se desarrollará los días 7 y 8 de julio en el Lima Centro de Convenciones y reunirá a autoridades, especialistas, académicos, representantes de organismos multilaterales, inversionistas y líderes empresariales vinculados a los sectores minero, energético, tecnológico y de desarrollo urbano sostenible.

Este espacio busca promover el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de inversión relacionadas con minerales críticos para la transición energética, la seguridad energética, la electromovilidad, la innovación tecnológica y las ciudades inteligentes.

El presidente Balcázar recordó que, durante su labor como congresista, conoció el potencial del litio en la provincia puneña de Carabaya, zona que destacó por su riqueza minera y por las posibilidades que ofrece para el desarrollo regional.

"Desde esos tiempos ya tenía la idea de cómo el litio puede ser uno de los motores fundamentales, porque ya tiene presencia en la industria internacional de baterías”,indicó.

La agenda del foro comprende temas como minerales críticos para la transición energética, litio y movilidad inteligente, uranio y soberanía energética, innovación tecnológica en minería, inversión y competitividad, desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, revolución digital, política pública y gobernanza.

Asimismo, el encuentro también busca posicionar al país como un referente regional en minerales críticos, promover inversiones de alto impacto, fortalecer la diplomacia económica y consolidar una visión de desarrollo que integre energía, tecnología, sostenibilidad y bienestar para las futuras generaciones.

“Como presidente de la república, tengo que convencerme de que este proyecto de extracción de estos minerales, en alianza con el sector privado, signifique un verdadero desarrollo para el país”, puntualizó.

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