Gobierno promueve prevención de violencia familiar y protección de niños y adolescentes

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, destacó hoy las acciones que se ejecutan desde las entidades del Estado para promover la prevención de la violencia familiar, flagelo que debe ser erradicado de los hogares en el territorio nacional.

Durante su visita a las instalaciones del Servicio Integral Especializado para la Violencia en las Familias, en la región Lambayeque, recordó que las leyes son muy duras en el caso de violencia, por lo que hizo énfasis en proteger el núcleo familiar.

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“No terminaremos con la violencia, pero sí vamos a aminorar las agresiones contra los niños, niñas, adolescentes y también contra los ancianos. Deseo que continúen trabajando y veremos los resultados”, destacó el presidente Balcázar al dirigirse a la población lambayecana.

Agregó que el propio papa León XIV manifestó que la paz se puede lograr también a través del hogar y el respeto mutuo de entre el padre, la madre y los hijos.

Luego de recorrer las instalaciones del Servicio Integral Especializado para la Violencia en las Familias, destacó los servicios que se vienen dando en sus modernas instalaciones y recalcó en la necesidad de dar todo el apoyo a las personas que llegan a hacer sus denuncias, ya que muchas de ellas provienen de lugares muy alejados.

Precisamente, en este local se realiza una atención especializada, con un trabajo articulado de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y diversos profesionales.

En compañía del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado, el mandatario llegó esta tarde a Lambayeque, donde cumple una nutrida agenda de trabajo en esta región del norte del país.

(FIN) NDP/HTC/FHG