Gobierno prorroga emergencia en Pataz y en distritos y provincias de Loreto

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia establecido en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, así como en las provincias de Putumayo, Mariscal Castilla y los distritos de Torres Causana y Napo, en la región Loreto.En el caso de Pataz, la prórroga será a partir del 4 de agosto por el término de 60 días, con el fin de hacer frente al accionar de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otras amenazasque califican como otras situaciones de violencia.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 113-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Respecto a los distritos y las provincias loretanas, la prórroga de la emergencia se oficializó a través del Decreto Supremo N.° 114-2026-PCM y tendrá efecto a partir del 4 de agosto de 2026 durante un periodo de 60 días.

Con ello, se busca enfrentar el accionar de grupos hostiles y otras amenazas conexas, y reforzar el control migratorio y fronterizo.

En ambos casos, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional para el logro de los objetivos previstos en las zonas declaradas en estado de emergencia.

En Pataz, se prorrogará, además, la inmovilización social obligatoria desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas.

Los decretos supremos llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar; del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado.

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