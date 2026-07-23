Gobierno prorroga emergencia en provincias de La Libertad, Tumbes y distritos del Vraem

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia declarado en provincias de las regiones La Libertad y Tumbes, así como en distritos y centros poblados del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), a fin de seguir fortaleciendo la lucha contra la criminalidad.

A través delDecreto Supremo N.° 109-2026-PCM,

se amplía la emergencia por 60 días, a partir del 25 de julio, en las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad.

Asimismo, mediante e https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2537674-3" target="_blank">l Decreto Supremo N.° 110-2026-PCM,

se prorroga por 60 días, a partir del 25 de julio, el estado de emergencia declarado en 12 distritos y 8 centros poblados de las regiones Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco para consolidar la intervención articulada del Gobierno en el Vraem.

Se trata de los distritos de Ayahuanco, Santillana, Silvia, Llochegua, Canayre, Pucacolpa y Putis, en Ayacucho; así como Roble, en Huancavelica; Pichari y Unión Ashaninka, en Cusco; Mazamari y Vizcatán del Ene, en Junín.

De igual forma los centros poblados ayacuchanos de Ccano, Yanamonte y Carhuahuran; Ichucucho y Cochabamba Grande, de Huancavelica; Kiteni, de Cusco; y Puerto Ocopa y Quiteni, de Junín.

Además, se prorroga la emergencia en la franja territorial “Eje energético del gas de Camisea”, que abarca ocho kilómetros a cada lado del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, desde el centro poblado Nuevo Mundo, en el distrito cusqueño de Megantoni, hasta el distrito ayacuchano de Anco, y en la franja territorial “Corredor operacional fluvial-terrestre del Ene”.

En tanto, de acuerdo con elDecreto Supremo N.° 108-2026-PCM,

se prorroga por 60 días, a partir del 27 de julio, el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la región Tumbes, respectivamente, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Los decretos fueron publicados en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y llevan la rúbrica del presidente José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, y ministros de Estado.

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