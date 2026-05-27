Gobierno prorroga estado de emergencia en 41 distritos afectados por lluvias

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El Consejo de Ministros aprobó prorrogar el estado de emergencia por 60 días adicionales en 41 distritos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, afectados por lluvias intensas.

Se toma la medida con el fin de culminar las tareas de limpieza de ríos y asegurar que los sectores Salud, Educación y Vivienda sigan brindando soporte y soluciones a los damnificados.

Lucha contra la delincuencia en Tumbes

Del mismo modo, el Consejo de Ministros, liderado por el presidente José María Balcázar,aprobó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Zarumilla e incluyó a la provincia de Tumbespor un periodo de 60 días.

“Con esta decisión, la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas,intensificará la lucha contra la extorsión, el sicariato y el robo agravado en estas provincias tumbesinas”, informa la Presidencia del Consejo de Ministros.

Como parte de la medida, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) para garantizar patrullajes constantes en zonas estratégicas, cumpliendo así el compromiso asumido con las autoridades locales de la región.

Otros acuerdos

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que recategoriza como "villa" a los centros poblados de Casa Grande, Chatito y Vichayal, en el distrito de La Arena, en Piura; así como el decreto supremo que declara de interés nacional el I Foro Internacional “Uranio y Litio”, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Perú en materia energética y tecnológica vinculada a la minería.

“Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar trabajando por la seguridad, la estabilidad económica y el bienestar de todos los peruanos”, indica la PCM.

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