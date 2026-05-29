Gobierno prorroga estado de emergencia en distritos de 11 regiones por intensas lluvias

Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 May. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en distritos de algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco, por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales.

Esta medida se oficializa a través delDecreto Supremo Nº 081-2026-PCM, publicado en el boletín de

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se prorroga por el término de 60 días calendario, a partir del 1 de junio de 2026, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Los gobiernos regionales involucrados y los gobiernos locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y la participación de los portafolios encargados y demás instituciones públicas y privadas involucradas, continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las entidades competentes.

La implementación de las acciones previstas en el presente dispositivo se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El decreto supremo cuenta con el refrendo delpresidente de la república, José María Balcázar; el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; así como los ministerios involucrados en estas actividades.

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