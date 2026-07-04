Gobierno prorroga estado de emergencia en distritos de Piura para enfrentar criminalidad

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en los distritos de Piura Castilla Veintiséis de Octubre y Catacaos de la provincia de Piura en los distritos de Sullana y Bellavista de la provincia de Sullana en la provincia de Paita y en la provincia de Talara del departamento de Piura para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida fue oficializada mediante https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2531903-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 101-2026-PCMpublicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma establece que laPolicía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en los referidos distritos,con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

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Durante la prórroga del estado de emergencia se aplica lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Asimismo, se precisa que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso previo.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y su Reglamento, así como, en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”.

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