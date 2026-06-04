Gobierno prorroga estado de emergencia en más de 180 distritos del país

Andina/Prensa Presidencia

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia declarado en cuatro distritos de la región Tacna para fortalecer la lucha contra la criminalidad y en 179 distritos de 21regiones, a fin de hacer frente al impacto de las lluvias.

En el primer caso, la prórroga será por 60 días a partir del 9 de junio y

comprende a los distritos tacneños de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos.

Durante la prórroga,

habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

En el segundo caso, la emergencia se extenderá por 60 días, a partir del 5 de junio, en 178 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Los gobiernos regionales, en coordinación técnica con el Instituto Nacional de Defensa Civil continuarán con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

En dichas acciones participarán también los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social.

Ambas prórrogas fueron establecidas mediante los decretos supremosNº 086-2026-PCM y Nº 087-2026-PCM, publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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