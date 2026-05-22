Gobierno prorroga estado de emergencia en Trujillo y Virú para enfrentar la criminalidad

Perú.- Gobierno prorroga estado de emergencia en Trujillo y Virú por 60 días - Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú (La Libertad) por el espacio de 60 días, con la finalidad de garantizar y restablecer el orden interno en dichas zonas; asimismo, se declaró el mismo estado en la provincia de Chepén, en la misma región.

Esta medida se oficializa con elDecreto Supremo 078-2026-PCM, publicado en el boletín de

Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En tal sentido, se prorroga por el término de60 días calendario, a partir del 26 de mayo de 2026, el estado de emergencia declarado en las provincias deTrujillo y Virú (La Libertad), para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Asimismo, se declara por el mismo periodo, elestado de emergencia en la provincia de Chepén (La Libertad).

La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno,con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadasy determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la vigencia del estado de emergencia se podrán restringir derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal.

Para la realización de lasactividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivoy público,se deberá solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. En tanto, las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso previo.

Sesión permanente

Asimismo, durante la emergencia, se mantendrá en sesión permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad, los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Trujillo y de Virú.

También se formará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.

El comando y cada comité establecerán un centro de coordinación permanente que funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana.

En paralelo, las fuerzas integradas, formadas por la Policía Nacional con apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutarán el control territorial en zonas críticas determinadas con base en el mapa del delito, información de inteligencia, registros estadísticos y otros instrumentos técnicos.

En ese sentido, se dispondrá patrullaje permanente y aleatorio a pie, así como patrullaje motorizado constante en zonas estratégicas como paraderos, instituciones, centros comerciales y mercados. Además, habrá operativos de control de identidad, búsqueda y captura de requisitoriados mediante el control de identidad, y se prohibirá el tránsito de dos personas adultas en motos lineales, entre otras medidas.