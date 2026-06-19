Gobierno prorroga estado de emergencia en varios distritos del país por intensas lluvias

Andina/Difusión

Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527464-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 094-2026-PCM, publicado en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La ampliación del estado de emergencia rige a partir del 25 de junio de 2026, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

En ese sentido, los gobiernos regionales y locales comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), la participación de diferentes ministerios y demás instituciones públicas y privadas involucradas, continúen con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias.

Dichas acciones deben tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentados en los estudios técnicos de las entidades competentes.

El decreto supremo que amplía el estado de emergencia lleva la firma del presidente de la república, José María Balcázar, del jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo, así como de los ministros de las carteras de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, del Interior, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Desarrollo e Inclusión Social.

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