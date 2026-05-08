Gobierno prorroga estados de emergencia en 581 distritos por lluvias intensas

Andina/Prensa Presidencia

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 581 distritos del país por el peligro inminente y el impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, mediante cuatro decretos supremos publicados hoy en el diario oficial El Peruano.

Las cuatro prórrogas establecidas tendrán unavigencia de 60 días calendarioy permitirán continuar con acciones de prevención, respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Estado de emergencia preventiva en 298 distritos

Mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2513355-1" target="_blank">

D.S. N° 065-2026-PCM

, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluvialesen 298 distritos de 19 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

La medida regirá por 60 días calendariodesde el 10 de mayodel 2026 y busca continuar con acciones de reducción del muy alto riesgo existente, además de labores de respuesta y rehabilitación.

Estado de emergencia preventiva en 92 distritos

Asimismo, través del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2513355-2" target="_blank">

D.S. N° 066-2026-PCM

, el Gobierno amplió el estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluvialesen 92 distritos de 20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín.

La prórroga entrará en vigencia desde el12 de mayo del 2026por un periodo de 60 días calendario y contempla acciones orientadas también a la reducción del muy alto riesgo, así como medidas de respuesta y rehabilitación.

Estado de emergencia por daños por lluvias en 107 distritos

Por otro lado, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en 107 distritos de 20 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, a través del D.S. N° 067-2026-PCM.

La disposición regirá desde el 12 de mayo del 2026 por 60 días calendario y está enfocada en continuar con medidas inmediatas de respuesta y rehabilitación en zonas donde ya se registraron daños a consecuencia de las lluvias intensas.

Estado de emergencia por daños de lluvias en 84 distritos

De igual manera, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia por impacto de daños a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en 84 distritos de 18 regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna, mediante el D.S. N° 068-2026-PCM.

De tal modo, la prórroga tendrá vigencia desde el 12 de mayo del 2026 también por un plazo de 60 días calendario y dispone continuar con acciones de respuesta y rehabilitación frente a daños ya ocasionados por las precipitaciones pluviales.

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