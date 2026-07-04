Gobierno publica guía para acelerar la atención de emergencias

Andina/Difusión

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, publicó la “Guía para el abastecimiento en situación de emergencia”, un instrumento que orienta a las entidades públicas sobre cómo contratar bienes, servicios y obras de manera oportuna cuando la población requiera atención inmediata, sin afectar la transparencia ni los controles exigidos.

El documento contiene herramientas establecidas en la Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, que permiten a las entidades de los tres niveles de gobierno identificar y aplicar el mecanismo de contratación correspondiente antes, durante y después de una emergencia, como inundaciones, huaicos o interrupciones de servicios críticos.Lee también: [Gobierno reafirma compromiso para dar respuesta oportuna y eficaz ante Fenómeno de El Niño]

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que la guía precisa que una entidad puede actuar sin esperar una declaratoria previa de emergencia, siempre que sustente técnicamente la situación de emergencia, desastre o peligro inminente.Además, integra alternativas como el procedimiento de selección no competitivo para atención inmediata de emergencias, contrataciones para rehabilitación y reconstrucción, contrataciones con proveedores no domiciliados, uso de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, así como pautas para la adecuada gestión de bienes, incluyendo el registro de ingresos y salidas, su distribución y su trazabilidad durante una emergencia.Uno de sus principales aportes es que describe, paso a paso, la contratación sujeta a procedimiento de selección no competitivo mediante un flujo práctico de cinco etapas, acompañado de ejemplos, esquemas, tablas, líneas de tiempo y recomendaciones que facilitan la toma de decisiones de los operadores públicos y brindan mayor seguridad jurídica a las entidades.Las entidades interesadas en revisar la Guía para el Abastecimiento en Situación de Emergencia pueden acceder a https://www.gob.pe/es/l/8326277(FIN) NDP/HTC