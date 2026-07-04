Gobierno reafirma compromiso para dar respuesta oportuna y eficaz ante fenómeno El Niño

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, reafirmó ante la población de Arequipa, el compromiso del sector que lidera y del Gobierno Nacional para fortalecer la articulación de las capacidades del Estado frente a emergencias y desastres naturales, como el fenómeno de El Niño, mediante acciones que garanticen una respuesta oportuna y eficaz.

"Reafirmamos que el trabajo conjunto nos permitirá actuar de manera más articulada, con legalidad y transparencia", señaló durante una reunión de trabajo realizada en la sede del Gobierno Regional de Arequipa.

El titular de destacó, además, que la actual gestión continuará ejecutando medidas concretas hasta el último día de gobierno y así atender las principales necesidades de la población en sectores como transporte, vivienda y salud, dejando avances que puedan ser continuados por la siguiente administración a partir del 28 de julio.

Lee también: [Dircote conmemora 43 años de lucha contra el terrorismo y defensa de la democracia]"Nos ponemos a disposición para seguir articulando las necesidades que tienen, trasladarlas a las instancias correspondientes y buscar que sean atendidas. Hay prioridades que no pueden esperar, demandas que requieren acciones inmediatas y otras que debemos encaminar de manera coordinada dentro del marco de esta gestión", afirmó.

En la reunión participaron la vicegobernadora regional de Arequipa, Ana María Gutiérrez Valdivia, así como representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y de otras entidades vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.

Posibles escenarios de impacto

Durante la jornada se presentaron exposiciones sobre los posibles escenarios de impacto que podría generar el fenómeno de El Niño en la región, especialmente en la infraestructura, los servicios básicos, los medios de vida y las vías de transporte.

Asimismo, se expusieron los mecanismos de primera respuesta previstos para atender de manera articulada cualquier emergencia que requiera la intervención del Gobierno Nacional.

Al término de la reunión, el ministro de Defensa y su comitiva visitaron el Centro de Sensibilización del Indeci, donde conocieron las salas interactivas dedicadas a sismos, actividad volcánica y primeros auxilios, espacios orientados a fortalecer la cultura de prevención y la preparación de la población frente a desastres.

(FIN) NDP/HTC