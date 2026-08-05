Gobierno recupera geomallas sin uso para proteger Santa Eulalia ante Fenómeno El Niño

Andina/Prensa Presidencia

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, anunció hoy que su Gobierno recuperará y pondrá en uso 12 geomallas que permanecieron almacenadas durante dos años, mediante la reactivación del proyecto que permitirá instalarlas junto con 35 diques en quebradas y sectores vulnerables del distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí.

“Como sabemos, normalmente de enero a marzo son épocas de lluvias que generan muchos huaicos y, durante la llegada del fenómeno El Niño, esto puede ser catastrófico. Sabemos que en esta zona se han perdido vidas humanas. Por eso es tan importante la utilización de estas geomallas”, afirmó.

La jefa de Estado llegó a Santa Eulalia acompañada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y el alcalde distrital, Luis Ñahuis, para supervisar el almacén donde permanecen guardadas las estructuras de protección adquiridas para atender las quebradas expuestas a deslizamientos.

En el lugar,la mandataria dispuso adoptar las medidas necesarias para destrabar el proyecto e iniciar la instalación de las geomallasen los próximos días, con el objetivo de culminar los trabajos antes de la temporada de lluvias.

“Estas geomallas fueron hechas a la medida de cada quebrada. Son de muy buen material, de acero que proviene de Suiza. Le he pedido al ministro de Agricultura que sustente el proyecto en el Consejo de Ministros y que, junto con el ministro de Economía, encuentre una solución para su colocación”, señaló.

El proyecto se inició en el 2023, pero fue interrumpido durante el 2024, por lo que las estructuras permanecieron almacenadas sin cumplir la función para la cual fueron adquiridas. Su reactivación contempla ejecutar los trabajos entre agosto y diciembre de este año, conuna inversión estimada de S/ 70 millonesy un plazo de instalación de entre tres y cuatro meses.

Según anunció la mandataria, las12 geomallas serán destinadas a las quebradas Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche, Cashahuacra, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Huayaringa. A ello se sumará la colocación de 35 diques en diferentes sectores vulnerables.

“Lo importante es que el material está aquí. Vamos a monitorear constantemente los avances y le hemos pedido al alcalde que nos ayude a realizar el seguimiento”, expresó.

La presidentaFujimori remarcó que las acciones del Ejecutivo están orientadas a salvaguardar la vida humana, proteger los cultivos y preparar a las ciudades frente a las posibles emergencias ocasionadas por el Fenómeno El Niño.

“Nuestro esfuerzo está en hacer la descolmatación de los ríos, las defensas ribereñas y, en este caso, la colocación de las geomallas. Hacemos un llamado a la población que vive en zonas de riesgo para que tome todas las medidas preventivas”, sostuvo.

La jefa de Estado informó, además, que existe una coordinación permanente entre los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego y de Defensa para distribuir maquinaria y ejecutar trabajos de descolmatación en diferentes regiones del Perú.

“Estamos monitoreando todo el país. Ambos ministerios cuentan con maquinaria, pero también estamos convocando a los gobiernos regionales y al sector privado. Hay empresas que pueden ayudarnos con equipos, combustible, agua u otros bienes necesarios”, manifestó.

Finalmente, la mandataria señaló que corresponderá a la Contraloría, las procuradurías y las instituciones competentes determinar responsabilidades por los materiales, equipos e insumos adquiridos en años anteriores que permanecieron almacenados sin ser utilizados.

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