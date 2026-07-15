Gobierno señala que fortalece la gobernanza del desarrollo económico

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno reafirmó su compromiso con la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo económico mediante la implementación de reformas orientadas a fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y convertir las políticas públicas en inversiones estratégicas que impulsen el crecimiento del país.

Así lo destacó elpresidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez,en su artículo publicado en el diario La Industria de Chiclayo, donde resaltó que uno de los principales objetivos del Gobierno de transición del presidente José María Balcázar ha sido preservar la gobernabilidad para generar las condiciones que permitan la continuidad del desarrollo económico y social.

En ese contexto, elEjecutivo creó la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para el fortalecimiento de la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial relativas al desarrollo económico( https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/8238175-..." target="_blank" class="ApplyClass">decreto supremo nro. 089-2026-PCM), un espacio de coordinación de alto nivel que permitirá fortalecer la articulación entre las entidades del Estado y realizar el seguimiento de la implementación de las políticas vinculadas al desarrollo económico.

Esta iniciativa se sustenta en un diagnóstico integral que identificó problemas de fragmentación institucional, limitada coordinación entre sectores y niveles de gobierno, así como brechas entre la planificación, las inversiones y los resultados esperados.

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A partir de este análisis se formularon recomendaciones para consolidar mecanismos permanentes de coordinación estratégica y articulación territorial, alineados con las mejores prácticas de la OCDE, en el marco del proceso de adhesión del Perú a este organismo.

Como parte de esta estrategia, el Ejecutivo también impulsó la propuesta de contratos plan o pactos territoriales, inspirada en experiencias exitosas de Colombia y Chile, para fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales en la priorización y ejecución de inversiones estratégicas, contribuyendo además a mejorar la programación multianual y la eficiencia de la inversión pública.

El jefe del Gabinete Ministerial destacó además que otro de los principales desafíos del Gobierno ha sido fortalecer la preparación frente al fenómeno El Niño. Para ello, el Ejecutivo ejecuta una estrategia integral de reducción del riesgo de desastres con inversiones superiores a S/ 4200 millones, destinadas a proteger a la población y reforzar la infraestructura crítica.

Arroyo Sánchez afirmó que la estabilidad alcanzada durante este periodo de transición constituye la base para que el próximo gobierno continúe impulsando el crecimiento económico, la descentralización y el desarrollo del país, preservando la gobernabilidad y promoviendo un Estado más articulado, eficiente y orientado a generar mejores oportunidades para todos los peruanos.

Finalmente, resaltó que lapróxima visita del papa León XIV, prevista para noviembre, constituye una oportunidad para fortalecer la unidad, la reconciliación y el compromiso con el bien común,valores fundamentales para preservar la estabilidad alcanzada y continuar construyendo un Perú más seguro, próspero y con mayores oportunidades para todos.

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