Gobierno solicitará facultades al Congreso para enfrentar el fenómeno El Niño y el crimen

Andina/Difusión

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno solicitará al Congreso facultades delegadas para enfrentar el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, durante su primer mensaje a la nación tras juramentar al cargo ante el Pleno del Parlamento.

Estas declaraciones fueron formuladas durante su mensaje ante el Congreso de la República, luego de asumir oficialmente la Presidencia de la República.

"Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia y solicitaremos al Congreso de la República facultades delegadas", señaló.

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