Gobierno transfiere más de S/10.4 millones al Poder Judicial

Perú.- Poder Judicial confirma resolución que archiva caso Cócteles - Andina/Eddy Ramos

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas presupuestarias a favor del Poder Judicial por un monto total de 10 millones 413 mil 626 soles, con el fin de optimizar la persecución de activos de origen ilícito y fortalecer el sistema de justicia del país.

La medida, aprobada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2527944-1" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N.° 108-2026-EF, permitirá financiar la implementación integral de nueve órganos jurisdiccionales permanentes del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio.

Esta asignación presupuestaria excepcional se efectúa con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los nuevos órganos jurisdiccionales se distribuirán en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, La Libertad, Cusco, Puno, Huánuco, Madre de Dios y El Santa.

Los recursos financieros de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad administrativa y funcional de los funcionarios públicos a cargo, a fines distintos para los cuales han sido expresamente asignados.

El decreto supremo lleva las firmas del presidente José María Balcázar y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

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