Gobierno transfiere más de S/ 20 millones a gobiernos regionales para plazas docentes

Andina/Difusión

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo autorizó, mediante un decreto supremo, la transferencia de más de S/ 20.5 millones a diversos gobiernos regionales, a fin de asegurar la continuidad de plazas docentes y bolsas de horas en instituciones educativas públicas a nivel nacional.

De acuerdo con elDecreto Supremo 105-2026-EF, publicado en el boletínNormas Legales del Diario Oficial El Peruano, la transferencia se realiza con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Educación y no demanda recursos adicionales al Tesoro Público.

Los recursos serán destinados al pago de losmaestros y las promotoras de las instituciones educativas de Educación Básica Regular, como parte de las acciones orientadas a asegurar el cumplimiento de las horas lectivas normadas.

Ello permitirá garantizar lacontinuidad de 382 plazas docentes y 2080 bolsas de horascreadas en el Año Fiscal 2025, en beneficio del servicio educativo público.

La norma establece que los titulares del pliego habilitador y de los pliegos habilitados deberán aprobar, mediante resolución, ladesagregación de los recursos autorizadosen un plazo de cinco días calendario, contados desde la vigencia de la norma.

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Además, dispone que los recursos de la transferencia de partidas no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales fueron transferidos.

"El Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer el servicio educativo público, garantizar la continuidad de plazas docentes y contribuir al adecuado desarrollo del año escolar en beneficio de estudiantes de todo el país", resaltó la

Presidencia de la República.

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