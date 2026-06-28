Gobierno transfiere más de S /21 millones a municipios para proyectos de riego tecnificado

Andina/Difusión

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno del presidente José María Balcázar autorizó una transferencia de S/ 21 millones 731 695 soles a favor de diversos gobiernos locales, para el financiamiento de proyectos de inversión en materia de infraestructura de riego y riego tecnificado.

La medida se oficializó mediante Decreto Supremo N.° 119-2026-EF, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y permitirá financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución deseis proyectos de inversión para el sector agrario.

La norma señala que los recursos serán transferidos con cargo a laReserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de losgobiernos localeshabilitados para ejecutar dichas intervenciones.

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Además, el decreto supremo establece que los recursos transferidos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales fueron autorizados.

El dispositivo legal fue refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

"Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar la inversión pública, fortalecer la infraestructura de riego y promover el desarrollo productivo en beneficio de las familias dedicadas a la actividad agraria",destacó el Poder Ejecutivo.