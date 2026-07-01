Gobierno transfiere más de S/79 millones a regiones para el pago de docentes

Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas hasta por 79 millones 38 mil 236 soles a favor de diversos gobiernos regionales para financiar el costo diferencial de la remuneración íntegra mensual de los profesores de educación básica y técnico productiva que ascendieron en la escala magisterial como resultado de los concursos públicos correspondientes al año 2025.

Dicha disposición se da en el marco de lo establecido en laLey N° 29944, Ley de Reforma Magisterialy laLey N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026,con cargo a los recursos del presupuesto del Ministerio de Educación.

La medida fue establecida medianteDecreto Supremo N.° 123-2026-EF,publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los recursos de la transferencia de partidas a que hace referencia el numeral 1.1 del artículo 1 del presente Decreto Supremo no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar; del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y de la ministra de Educación, María Cuadros.

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