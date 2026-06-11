Gobierno transfiere S/ 1 millón a región Loreto para combatir la tosferina

Andina/Ricardo Cuba

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno autorizó la transferencia financiera de hasta un millón de soles a favor del Gobierno Regional de Loreto, a fin de velar por la salud pública en dicha jurisdicción de la selva norte peruana.

Dicha

medida busca proteger, recuperar y mantener la salud de la población frente al riesgo elevado de tosferina y otras enfermedades respiratorias.

La transferencia fue establecida mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524281-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 558-2026/MINSA, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución lleva la rúbrica del ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

De esta manera, el Gobierno reafirma su compromiso de brindar una respuesta rápida y descentralizada ante las contingencias sanitarias, priorizando a las poblaciones más vulnerables del país.

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