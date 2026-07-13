Gobierno de Transición deja más de S/ 4200 millones para prevenir efectos de El Niño

Andina/Difusión

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, afirmó que el principal legado del Gobierno de Transición fue devolver al Perú la estabilidad política e institucional, recuperar la gobernabilidad.

Además, de crear las condiciones necesarias para que el Estado retomara plenamente su misión de impulsar el desarrollo nacional, tras un prolongado período de confrontación e incertidumbre.

“Ese será el principal legado de esta gestión: haber contribuido a darle al Perú el respiro político e institucional que necesitaba después de años de incertidumbre y polarización. Ese clima de mayor estabilidad permitió recuperar la normalidad democrática y que el Estado volviera a concentrar sus esfuerzos en lo que verdaderamente importa: impulsar el desarrollo del país.”, así los señala en el artículo, “Transición y estabilidad”, publicado hoy en el diario El Comercio.

Como resultado de ese escenario, destacó que entre enero y mayo la economía peruana creció 3,6 %,las reservas internacionales bordean los US$ 100 mil millonesyel déficit fiscal anualizado se ubicó en 1,6 % del PBI a mayo. Asimismo, indicó que durante el primer semestrela recaudación aumentó 13,1 % y la inversión pública creció 7,9 %respecto al mismo periodo de 2025, mientras los principales proyectos de infraestructura continuaron su ejecución.

Arroyo Sánchezsostuvo que el clima de estabilidad también permitió cumplir uno de los principales compromisos del Ejecutivo: garantizar Elecciones Generales libres y seguras, bajo una estricta neutralidad del Gobierno. Para ello, se asignaron más de S/ 2200 millones a los organismos electorales, con el objetivo de asegurar el desarrollo del proceso electoral y el ejercicio del derecho al sufragio de millones de peruanos.

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El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros destacó que la gobernabilidad se fortaleció mediante el diálogo y la construcción de consensos con los diversos sectores del país, priorizando acuerdos orientados a atender las necesidades de la ciudadanía.

Respecto a los desafíos pendientes, señaló que la lucha contra la inseguridad ciudadana requiere un esfuerzo permanente y resaltó queel Ejecutivo realizó transferencias superiores a S/ 4200 millones para fortalecer las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño.Estos recursos fueron puestos a disposición de los gobiernos regionales y locales para ejecutar medidas destinadas a proteger a la población.

Finalmente, el jefe del Gabinete afirmó que el Gobierno de Transición culmina su gestión preservando el orden constitucional y la estabilidad institucional, lo que permitirá a las próximas autoridades continuar fortaleciendo la democracia, consolidar el desarrollo del país y mantener el diálogo como base del progreso nacional.

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