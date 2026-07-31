Gobierno va a estar presente y apoyará en proceso de reconstrucción tras sismo en Junín

Andina/Prensa Presidencia

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, señaló que su Gobierno va a estar presente y brindará todo el apoyo necesario a los afectados por los sismos del pasado 18 de julio en Junín, los cuales han afectado principalmente a la población de la provincia de Chupaca.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al distrito deChongos Bajo,indicó que ha querido que suprimer viaje como jefa de Estadosea a la zona afectada por elterremotoque dejó cinco víctimas mortales y cientos de familias damnificadas.

La mandataria llegó a la zona acompañada de los ministros de Defensa,Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario y Riego,Marco Vinelli;y de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

Mauricio Arnillas.

Indicó que, como parte de su visita, harán una supervisión con los representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil(Indeci),tras haber dialogado con las autoridades regionales y locales.

Además, manifestó que acudirá losalberguesen donde actualmente se encuentran los afectados por el sismo.

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"Lo que quiero que quede bien claro, a todos los damnificados, es que el Gobierno va a estar presente en todo este proceso de apoyo y de reconstrucción. No están solos",expresó.

Precisó también que convocará alsector privadopara que se sumen a las acciones a favor de los damnificados."Acá todos tenemos que poner el hombro", añadió la presidenta

Keiko Fujimori.

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