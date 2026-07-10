Golpe a la minería ilegal en la selva: Gobierno incauta armas de guerra y embarcaciones

Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

En los últimos 15 días, el Gobierno, a través de la Policía Nacional y la Marina de Guerra, ejecutó dos operativos en las regiones de Madre de Dios y Loreto, logrando la desarticulación de una banda criminal y la destrucción de infraestructura logística clave utilizada para la extracción ilegal de oro.

En el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios, agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP

detuvieron a 21 integrantes de la organización criminal "Los Guardianes de la Pampa" dedicados a la minería ilegal.

En la intervención se incautó un gran arsenal de guerra que consistía en19 fusiles, ocho pistolas y diez granadas, además de una gran cantidad de municiones que eran empleadas para proteger sus actividades ilícitas en esta zona del país.

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En tanto, la Marina de Guerra del Perú, a través de la Jefatura del Distrito de Capitanías N.° 5, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales N.° 3 y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA-Maynas), realizó un operativo en la cuenca del río Nanay, en Loreto, logrando la destrucción de diez balsas draga totalmente equipadas, nueve embarcaciones ydos campamentos mineros ubicados en las inmediaciones de los centros poblados de Alvarenga y Puca Urco.

El valor total de los bienes incautados y la logística destruida en ambos operativos asciende a S/ 3 019 555, que representa un duro golpe financiero a las mafias de la minería ilegal que operan en el país.

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Con estas intervenciones, el Gobierno reafirma su firme compromiso de erradicar la minería ilegal y proteger el ecosistema amazónico.

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