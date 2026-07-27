Hoy arriban el Rey de España y siete presidentes para transmisión de mando presidencial

Andina/El Rey Y Los Presidentes Que Asistirán A

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El Rey de España y siete mandatarios de la región arriban hoy lunes 27 de julio a nuestro país, con la finalidad de participar en la transmisión del mando supremo de la presidenta electa Keiko Fujimori que se efectuará mañana martes 28 de julio.

Según informa el Ministerio de Relaciones Exteriores, el primero en llegar a Lima será elRey de España, Felipe VI, quien será recibido con honores en el Grupo Aéreo N° 8, a las 8:25 horas.

Seguidamente, arribará el presidente de Uruguay,Yamandú Orsia las 10:30 horas; y luego, a la misma hora, el mandatario de Bolivia,Rodrigo Paz Pereira.

Posteriormente, los mandatario de Panamá a las 10:52 horas,José Raúl Mulino; y de Paraguay,Santiago Peña, quien lo hará a las 16:50 horas.

También está previsto que a las 18:35 horas arribe a nuestro país el presidente de Ecuador,Daniel Noboa; y a las 19:20 horas el de Chile,José Antonio Kast.

Finalmente, a las 23:15 horas aterrizará en el Perú el mandatario de Argentina,

Javier Milei.

Ello participarán en las actividades previstas para la asunción de la presidencia de Keiko Fujimori, y otras actividades previstas por la transmisión del mando supremo.

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