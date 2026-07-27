Hoy se realiza la instalación de las Cámaras de Senadores y Diputados

Andina/Difusión

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Con la asistencia de senadores y diputados, hoy se realizará la sesión de instalación del Congreso de la República, así como la instalación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Según la citación dispuesta por el presidente del Senado de la República, Miguel Torres Morales, la sesión de instalación del Senado se llevará a cabo a las 10:00 horas, en el Hemiciclo de la Cámara Baja.

En tanto, la sesión de instalación del Congreso de la República se realizará a las 12:00 horas, en el Hemiciclo del Congreso, sesión en la que participarán senadores y diputados.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el Periodo Anual de Sesiones del Parlamento comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año.

Cada Periodo Anual de Sesiones está conformado por dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas, los cuales tienen los siguientes plazos:

a) Primer periodo ordinario de sesiones (primera legislatura): inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.

b) Segundo periodo ordinario de sesiones (segunda legislatura): inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

(FIN) FHG