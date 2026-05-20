Ica: Ministro de Defensa articula acciones inmediatas para atender a la población afectada

Andina/Difusión

Lima 20 May. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, arribó este martes a la región Ica con el objetivo de liderar las acciones de respuesta y articular esfuerzos entre los tres niveles de gobierno (central, regional y local), garantizando así una atención oportuna y eficiente a la ciudadanía tras el sismo de magnitud 6.1 registrado en la zona.

“Estamos aquí para brindar todo el apoyo y la coordinación que requiera la región. Nuestra tarea en este momento no solo es escuchar los reportes, sino ponernos en acción en el territorio para ofrecer una respuesta inmediata”,enfatizó el ministro, quien estuvo acompañado por el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

Durante el despliegue, el titular de Defensa informó que, de acuerdo con las primeras evaluaciones,se han reportado 27 personas policontusas y diversas viviendas colapsadasen las zonas más vulnerables de la región.

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Como parte de la agenda de fiscalización y verificación de daños, la comitiva oficial inspeccionó la infraestructura de diversas instituciones educativas afectadas, entre ellas:

· El Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Niño Jesús.· La institución educativa Antonia Moreno de Cáceres· La Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).

Asimismo, las autoridades constataron que monumentos históricos comola Iglesia Catedral de Ica y la Iglesia del Colegio San José presentan únicamente fisuras superficiales y desprendimientos leves,descartándose daños estructurales significativos que pongan en riesgo su estabilidad.

Llamado a la prevención y preparación

En otro momento, el ministro Flores Carcagno destacó que la voluntad de trabajo conjunto entre las instituciones es clave para alcanzar resultados óptimos en favor de la población.

“El Gobierno nacional tiene la firme disposición de garantizar que todos los ciudadanos reciban atención inmediata. Hoy hemos enfrentado un sismo sin consecuencias mayores para la vida humana, pero eso no debe relajarnos. Debemos mantenernos alertas, vigilantes y continuar llevando un mensaje de prevención y concientización a la ciudadanía”,añadió.

Finalmente, el titular del sector Defensa hizo un llamado interinstitucional y comunitario a participar activamente en elprimer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, que se llevará a cabo este viernes 29 de mayoa las 10:00 a. m., con el fin de fortalecer la cultura de preparación y resiliencia en todo el país.

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