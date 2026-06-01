Impulsan tercera campaña de defensa legal para reducir hacinamiento en penales

Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) realizó la tercera edición de la campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras” en el penal Virgen de Fátima, una iniciativa que busca fortalecer el acceso a la defensa legal de las personas privadas de libertad y contribuir a la reducción del hacinamiento penitenciario.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, destacó que la campaña fue diseñada para atender problemas vinculados a demoras administrativas que afectan a la población penitenciaria.

“Esta campaña nace para solucionar los problemas de demoras administrativas y como un mecanismo de ayudar a generar egresos que contribuyan a eliminar el hacinamiento penitenciario”, expresó el titular del sector.

Asimismo, explicó que la iniciativa surge tras visitas realizadas a diversos establecimientos penitenciarios y reuniones de coordinación con autoridades del sistema de justicia.

En la jornada, el ministro supervisó el trabajo de 35 defensores públicos, quienes brindaron asistencia legal gratuita a las internas mediante servicios de patrocinio penal, evaluación de beneficios penitenciarios y orientación jurídica especializada.Durante su recorrido por el establecimiento penitenciario, Jiménez Borra también resaltó la importancia de los procesos de resocialización y reinserción de las personas privadas de libertad.

“Aquí no se viene a delinquir, el delito queda afuera. Ustedes entraron aquí y aquí comienza una nueva vida. No permitan que por el peor error que han cometido en su vida, se les juzgue para siempre. Acá tienen la oportunidad de cambiar”, manifestó ante las internas.

Autoridades participantes

La actividad contó con la participación de la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Hilda Piedra Rojas; el presidente del INPE, Raúl Inga Garay; el jefe del Programa para las Personas Privadas de la Libertad de la Defensoría del Pueblo, Juan Velásquez Huerta; y el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Abel Hurtado Espinoza, entre otras autoridades.

Cabe señalar que las dos ediciones anteriores de la campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras” se realizaron en el penal de Mujeres de Sullana y en el penal de Mujeres de Chorrillos.