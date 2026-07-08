Instalan comisiones de transferencia en ministerios de Educación y de la Producción

Andina/Se Instalan Comisiones De Transferencia De

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Los ministerios de Educación y de la Producción instalaron las respectivas Comisiones de Transferencia de Gestión, con lo cual se da inicio al proceso de cambio de gobierno, en cumplimiento de la normativa emitida por la Contraloría General de la República.

En elMinisterio de EducaciónelEquipo de Transferencia del Titular Entrante(ETTE) está integrado por por

Luis Antonio Alemán Nakamine, como responsable; Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz.

“Junto con la Comisión de Transferencia de Gestión del sector, el Equipo de Transferencia del Titular Entrante inició las acciones correspondientes al proceso de transferencia en estricto cumplimiento de la normativa vigente, garantizando un desarrollo ordenado, transparente y conforme a ley”, precisa el Ministerio de Educación.

Ministerio de la Producción

En el Ministerio de la Producción, en tanto,

el ministro César Quispe Luján instaló la Comisión de Transferencia de Gestión.

El Equipo de Transferencia del Titular Entrante está conformado por Augusto Enrique Eguiguren Praeli, como responsable, así como por Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres.

En representación del Ministerio de la Producción, elEquipo de Transferencia del Titular Salienteestá conformado por Jorge David Bohorques Li, secretario general, como funcionario responsable; Mariela Pilar Castillo Núñez, Andrea Grace Medina Altamirano, Karina Wendy Flores Yataco y Jessica Patricia Urrello Leyva, como integrantes.

El objetivo de laComisión de Transferencia de Gestiónes conducir el proceso de transferencia al próximo gobierno, revisar la información institucional y sectorial, y asegurar una entrega ordenada, transparente y oportuna de la gestión, garantizando la continuidad de los servicios que brinda este ministerio.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, informó anoche que los equipos de transferenciaque representarán al próximo gobierno habían sido formalizados ante los ministerios respectivos, para dar inicio a su labor.

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