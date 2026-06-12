Perú.- Instituciones saludan a la Agencia Andina por su 45° aniversario - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

Diversas instituciones públicas y sociales destacaron la labor informativa de la Agencia Andina, al conmemorar su 45 aniversario de creación.

ElMinisterio de Justicia y Derechos Humanosresaltó la ardua labor desempeñada por la AgenciaAndinaen estos 45 años de creación, que le permite a Perú y al mundo conocer el acontecer nacional, a través de contenido confiable y de calidad; siendo una importante aliada en la difusión de las acciones de promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

Mientras, elMinisterio de Comercio Exterior y Turismoreconoció la trayectoria y compromiso deAndinacon la difusión de información veraz, confiable y oportuna al servicio de la ciudadanía. Su labor contribuye al fortalecimiento de una sociedad mejor informada y conectada con el acontecer nacional.

El Ministerio de Educación saludó a la Agencia Andina por su aniversario y destacó la importancia de velar por un periodismo profesional, llevando veracidad a la ciudadanía con contenidos oportunos y necesarios.

ElJurado Nacional de Elecciones (JNE)indicó queAndinaes un aliado para la información electoral. “Desde el JNE reconocemos su valiosa labor diaria, informando al país con absoluta dedicación, objetividad y compromiso”, señaló.

Asimismo,Promperúreconoció el valioso aporte deAndinaen la difusión de información de interés nacional. “Les deseamos muchos éxitos y nuevos logros”, expresó.

LaSuperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran)saludó y reconoció el valioso compromiso deAndinacon la información veraz y de calidad al servicio del país.

ElOrganismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass)destacó el apoyo deAndinaen la difusión de noticias sobre la mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en beneficio de la población.

Perú Comprasdestacó el permanente compromiso de la AgenciaAndinacon una información veraz, oportuna y al servicio de todos los peruanos.

Además, elColegio de Periodistas de Limahizo extensivo su saludo a todo el equipo periodístico y administrativo que conforma la AgenciaAndina, con ocasión de su 45 aniversario de vida institucional.

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