Israel y Uruguay felicitan a Keiko Fujimori por su victoria en las elección presidencial

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, felicitó este martes a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial, luego que la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) finalizara el conteo de votos.

"Le deseo mucho éxito. Perú e Israel son amigos cercanos que comparten valores comunes y confío en que juntos seguiremos fortaleciendo nuestros lazos y promoviendo la cooperación en muchos ámbitos para beneficio de ambos pueblos",aseguró Saar en un mensaje en español en la red social X.

Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral 22 días después de la votación, y comentó el lunes que recibía los resultados con gran responsabilidad porque estará al frente de un país "dividido".

También el Gobierno de Uruguay felicitó a la lideresa del fujimorismo por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031, tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta electoral.

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"El gobierno uruguayo felicita a la Sra. Keiko Fujimori Higuchi por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú",indica un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

Uruguay expresó su compromiso por "continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional".

El lunes, la ONPE presentó los resultados finales de la elección al 100 % de actas, donde se confirmó que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados el próximo viernes, en un acto en el que Fujimori será declarada presidenta electa del país. El 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de julio será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

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(FIN) EFE/RMCH

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