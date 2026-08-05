Janet Tello invoca a Ministerio Público revisar normas para reforzar trabajo en flagrancia

Andina/Janet Tello Invoca A Ministerio Público

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

Durante su mensaje ofrecido con ocasión por el Día del Juez y la Jueza, la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, hizo una invocación al Ministerio Público para revisar normas técnicas que han generado riesgos por reducir competencias de los delitos en el Sistema Nacional de Flagrancia Delictiva (Ley n.° 32348).

“Invocamos al Ministerio Público a que se haga una revisión de esas normas para la continuación del trabajo conjunto, con el respaldo que estamos teniendo en estos momentos desde la alta autoridad de nuestra Nación”, señaló la autoridad judicial.

Esta situación, remarcó, genera gran expectativa con el compromiso público asumido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, cuando afirmó que, en su gobierno, las unidades de flagrancia serán fortalecidas, y ampliadas.

Tello Gilardi enfatizó, además, que este compromiso de la jefa de Estado encuentra al Poder Judicial listo para continuar trabajando, hombro a hombro, en su realización.

Lee también: Presidenta Keiko Fujimori ratifica su absoluto respeto a independencia del Poder Judicial

La autoridad judicial expresó, asimismo, que recuperar la tranquilidad arrebatada por peligrosas bandas criminales ha sido desde el primer día de su gestión un objetivo prioritario, una de cuyas medidas fue la creación del Sistema de Flagrancia.

“Fue el Poder Judicial quien impulsó la aprobación de la Ley N.° 32348, que crea el sistema, cuyo éxito depende del concurso activo de todas las instituciones involucradas en la persecución penal para garantizar respuestas rápidas, eficaces y articuladas”, recordó.

Sostuvo, también, que los resultados alcanzados confirman que este modelo especializado es altamente funcional porque ha permitido la resolución de casos, en su gran mayoría, en plazos menores de 72 horas, lo que significa una capacidad de respuesta del 92 %.

La máxima autoridad judicial del país recordó, además, que se han dictado sentencias ejemplares de hasta 35 años en un caso de violencia sexual contra un menor de edad.

Acceso a la justicia

En el tema del acceso efectivo de las personas a la justicia, Tello Gilardi se refirió durante su discurso a la Justicia Itinerante, la cual ha permitido acercar los servicios judiciales a más de 200 mil personas en situación de vulnerabilidad.

En lo que va del año 2026, señaló, su avance ha continuado mediante el desarrollo de 99 ferias de justicia y la instalación de 127 mesas de partes itinerantes.

Lee también: Presidenta del PJ: Independencia del Poder Judicial es una garantía para la sociedad

Resaltó que en Condorcanqui (Amazonas), donde se han presentado casos de violencia sexual, el Poder Judicial, con la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, ha implementado nueve órganos jurisdiccionales para la lucha contra la violencia de género contra niñas awajún.

Asimismo, los jueces y juezas en una jornada de 25 días, que incluyó sábados y domingos, llegaron a los domicilios de cientos de beneficiarios, para entregarles certificados endosados judicialmente por más de S/210 millones, correspondientes a sentencias de alimentos, reparaciones laborales, entre otros conceptos.

Durante su mensaje también destacó que los jueces y juezas supremas, además de cumplir su función jurisdiccional en sus respectivas salas, también integran comisiones de trabajo institucional para mejorar el servicio de justicia.

SIJUD marca hito

En otro momento, Tello Gilardi mencionó que desde el 31 de julio de este año, el Poder Judicial marcó un hito en el proceso de transformación digital al presentar el Sistema Integrado Judicial (SIJUD).

En el ámbito de los procesos de tenencia y régimen de visitas de niños, niñas y adolescentes, además del EJE, añadió, se ha implementado la Mesa de Partes Electrónica en todos los distritos judiciales, lo que permitirá reducir su duración a solo meses o semanas.

Sostuvo también es parte de esta transformación tecnológica, la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) y, específicamente, el desarrollo de un ChatBot Jurídico, basado en inteligencia artificial generativa.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });