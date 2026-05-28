Janet Tello: oralidad judicial transforma la forma de impartir justicia

Andina/Presidenta Del Poder Judicial, Janet

Lima 29 May. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó que el modelo de oralidad que viene implementándose en distintas especialidades jurisdiccionales del país representa “un cambio rotundo” en la manera de impartir justicia a la ciudadanía.

Durante una actividad en la Corte Superior de Justicia de San Martín, la magistrada puso en funcionamiento el tercer tramo de este sistema en cuatro órganos jurisdiccionales civiles, con el objetivo de otorgar mayor celeridad y transparencia a los procesos judiciales.

Tello Gilardi destacó que la oralidad civil constituye “una reforma, una autorreforma estructural” orientada a transformar la forma en que se tramitan y resuelven los conflictos judiciales, fortaleciendo principios como la inmediación, concentración, transparencia y celeridad.

Asimismo, señaló que este modelo busca acercar la justicia a las personas mediante procesos más dinámicos, comprensibles y humanos para quienes recurren al sistema judicial en busca de tutela efectiva.

Lee también: [Elecciones 2026: JEE iniciaron proclamación de resultados para el Congreso]La titular del Poder Judicial también resaltó que la oralidad viene aplicándose en procesos de familia relacionados con tenencia y régimen de visitas, donde, según indicó, casos que antes demoraban años ahora pueden resolverse en pocos días.

En esta nueva etapa de implementación en la Corte de San Martín se incorporan al sistema oral la Sala Civil Descentralizada, el Primer Juzgado Civil, el Segundo Juzgado Civil y el Juzgado de Paz Letrado Civil de Tarapoto.

Durante la ceremonia, Tello Gilardi expresó además su reconocimiento al presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil, el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, por liderar la expansión progresiva de este modelo en las cortes superiores del país.

Posteriormente, la magistrada inauguró una moderna sede judicial propia en el distrito de San José de Sisa, provincia de El Dorado, donde funcionarán órganos jurisdiccionales penales. Señaló que esta infraestructura representa “esperanza, dignidad y el compromiso firme del Poder Judicial con la ciudadanía por una justicia óptima y moderna”.

La nueva edificación cuenta con dos niveles y un área techada de 746 metros cuadrados. En sus instalaciones se han habilitado despachos judiciales, salas de audiencias equipadas, auditorio, mesa de partes, central de notificaciones, archivo documental, oficinas administrativas y área informática.

Como parte de sus actividades en la región, Tello Gilardi participó en la entrega de endosos judiciales derivados de procesos de alimentos a cinco madres de familia, tomó juramento a más de cincuenta jueces y juezas de paz escolares en el colegio Antonio Mezones Muro e inauguró una feria itinerante en la comunidad nativa de Kawana Sisa, donde diversas instituciones brindaron información sobre sus servicios a la ciudadanía.

(FIN) NDP/FHG