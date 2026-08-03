Janet Tello remarca compromiso de juezas y jueces con la administración de justicia

Andina/Presidenta Del Poder Judicial, Janet

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

En el marco de las actividades por el Día del Juez y la Jueza 2026, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, reconoció la labor que cumplen a diaro las juezas y los jueces del país, quienes, pese a las dificultades y críticas, continúan trabajando para garantizar los derechos de las personas y contribuir a una adecuada administración de justicia.

“Mañana es un día de celebración, de reconocimiento y agradecimiento a las juezas y jueces por su trabajo diario, muchas veces silencioso y también criticado, pero siguiendo adelante en la administración de justicia para garantizar los derechos de las personas”, sostuvo.

La presidenta del Poder Judicial lidero esta mañana la ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en el frontis del Palacio Nacional de Justicia, actividad contó con la participación de magistradas y magistrados supremos, integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, juezas y jueces provisionales, así como personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Suprema.

Tello Gilardi destacó la presencia de la Marina de Guerra del Perú en esta ceremonia y subrayó la importancia de fortalecer relaciones interinstitucionales basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de la labor que cumplen ambas instituciones.

“La Marina de Guerra del Perú se ha hecho presente con la interpretación de marchas navales, como homenaje a los jueces y las juezas del Perú, en señal clara de estas relaciones interinstitucionales que tenemos: respeto y reconocimiento de la importancia de nuestras labores”, expresó.

La ceremonia cívica forma parte de una iniciativa institucional impulsada desde el inicio de la gestión de la Tello Gilardi, mediante la cual el Poder Judicial instauró el izamiento semanal del Pabellón Nacional y de su bandera institucional como una práctica permanente.

Este acto se realiza el primer lunes de cada mes, a las 8:00 de la mañana, en las sedes judiciales a nivel nacional. Contribuye a consolidar el sentido de pertenencia institucional y a renovar el compromiso de administrar justicia con independencia, transparencia y vocación de servicio.

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