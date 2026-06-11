Janet Tello saluda aprobación de nueva escala salarial para personal 728 de Poder Judicial

Andina/Presidenta Del Poder Judicial, Janet

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, saludó la aprobación en el pleno del Congreso del dictamen que permitirá hacer efectivo el cuarto tramo de la escala remunerativa en favor del personal del régimen laboral 728 de la institución encargada de administrar justicia.

La nueva escala remunerativa se aprobó el año pasado, sin embargo, su aplicación quedó condicionada a las restricciones establecidas en laLey de Presupuesto Público 2026,lo que impidió concretar este beneficio para los servidores judiciales.

“Estoy satisfecha por haber coronado los esfuerzos en favor de los derechos de las y los trabajadores, pues este logro es resultado del trabajo conjunto de jueces, juezas y personal judicial para cerrar brechas salariales en nuestra institución”, afirmó.

El texto sustitutorio aprobado hoy por el pleno del Congreso modifica las leyes N.° 32521 y N.° 32509, con el propósito de hacer posible la aplicación de las nuevas escalas remunerativas en el Poder Judicial y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Tello Gilardi presenció en el Congreso el debate del dictamen que viabiliza la implementación de la nueva escala remunerativa para las trabajadoras y trabajadores del régimen laboral 728.

Su gestión realizó las gestiones institucionales necesarias para lograr un dictamen favorable, lo que incluye reuniones al más alto nivel con los titulares del Ejecutivo y del Legislativo, así como con los ministros de Economía.

La titular del Poder Judicial sostuvo en dichas reuniones que los trabajadores del Poder Judicial merecen una remuneración digna y acorde con la trascendencia de la función que cumplen al servicio del país y reiteró ante los servidores judiciales su compromiso con la defensa de sus derechos laborales.

“Tengo más de 40 años de servicio en el Poder Judicial, conozco de cerca el esfuerzo, la carga laboral y el compromiso que ustedes asumen”, refirió la jueza suprema.

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