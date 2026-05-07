Jefa del Reniec aclara competencias sobre firmas digitales y mesas en centros poblados

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 7 May. (ANDINA) -

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, aclaró las competencias de su institución respecto al uso de firmas digitales en actas electorales y la instalación de mesas de votación en centros poblados, en respuesta a consultas realizadas por congresistas durante su última presentación en el Parlamento.

Durante su participación ante la Comisión de Constitución y Reglamento, Velarde precisó que las firmas y certificados digitales empleados en el sistema STAE “corresponden exclusivamente a la ONPE”, entidad que está acreditada para emitir certificados digitales conforme al Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital (ROPS) del Indecopi.

Asimismo, señaló que la ONPE cuenta con autorización de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros para ejercer dichas funciones dentro del proceso electoral.

La aclaración se produjo luego de cuestionamientos formulados por parlamentarios respecto al uso de herramientas digitales por miembros de mesa en la suscripción de actas electorales.

Mesas de votación en centros poblados

En otro momento, la titular del Reniec también se pronunció sobre la instalación de mesas de votación en centros poblados y remarcó que las competencias de su institución se limitan a la elaboración del padrón electoral.

Explicó que el Reniec “únicamente elabora el padrón electoral con la relación de ciudadanos habilitados para votar, sus domicilios y grupos de votación”, documento que posteriormente es aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Añadió también que la asignación de locales de votación, la numeración de mesas y la coordinación operativa en centros poblados son funciones exclusivas de la ONPE.

La exposición de Velarde se realizó el último martes 5 de mayo, cuando acudió al Congreso junto con el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, invitados por la Comisión de Constitución y Reglamento para abordar aspectos vinculados al desarrollo de las elecciones generales 2026.

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