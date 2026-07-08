Jefe del equipo de transferencia designa equipos sectoriales para traspaso en ministerios

Archivo - Perú.- Elecciones 2026: Fuerza Popular afirma que propuestas en seguridad devolverán paz al país - Andina/Difusión - Archivo

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La mandataria electa, Keiko Fujimori, encargó al jefe del equipo de transferencia del próximo gobierno, Marco Vinelli, formalizar la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión en los distintos ministerios.

La labor de los equipos de transferencia permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión, informó la oficina de la presidenta electa.

Marco Vinelli,jefe del equipo de transferencia del próximo gobierno, se reunió ayer con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, para dar inicio a las coordinaciones para un traspaso de mando responsabley técnico de la administración del Estado.

En dicha reunión se establecieron las pautas para que los equipos de transferencia accedan a la información de cada uno de los sectores que conforman el Poder Ejecutivo.

[Lea también: Gobierno del presidente Balcázar asigna S/ 4,200 millones para preparación ante desastres]

La transferencia de gestión se iniciará con la instalación de las comisiones respectivas en cada uno de los sectores del Ejecutivo, integradas por funcionarios de la actual gestión y personas asignadas por el próximo gobierno, las cuales deberán suscribir un acta y aprobar un cronograma de trabajo.