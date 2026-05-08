Jefe de Estado arribó a Chiclayo para participar en misa por primer año del papa León XIV

Andina/Prensa Presidencia

Lima 9 May. (ANDINA) -

Luego de cumplir una visita de trabajo en Trujillo, región La Libertad, el presidente de la república, José María Balcázar, arribó esta tarde a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, para participar en la misa por el primer año de pontificado del papa León XIV.

La Presidencia de la República informó, a través de su cuenta en la plataforma X, que el primer mandatario cumplirá en Chiclayo actividades enfocadas en el fortalecimiento de la protección familiar y el apoyo social a través de las sociedades de beneficencia.

Del mismo modo, indicó que el jefe de Estado sostendrá una reunión con el obispo de Chiclayo y participará en la misa por el primer año de pontificado del papa León XIV.

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Asimismo, señaló que la visita del presidente de la república a la región Lambayeque forma parte de la agenda de trabajo que Balcázar viene cumpliendo en el norte del país.

Previamente, el jefe de Estado visitó Trujillo en una jornada enfocada en fortalecer la seguridad ciudadana y supervisar los servicios del Estado en la región. En esta ciudad visitó el nuevo laboratorio de crimionlaística local y la Universidad Nacional de Trujillo donde fue condecorado hoy con la distinción honorífica de primer grado "Libertador Simón Bolívar".

(FIN) HTC