Jefe del Estado destacó el valor de la educación durante su visita en Olmos

Andina/En El Marco Del Aniversario Del Distrito

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El presidente de la República, José María Balcázar, destacó el valor de la educación en la formación de los seres humanos como seres autónomos, durante su visita de trabajo en el distrito de Olmos, región Lambayeque.

Durante su intervención con ocasión del 453 aniversario de Olmos, el jefe del Estado también indicó que en el proyecto de crédito suplementario que se debate en el Congreso se ha incorporado una partida presupuestal para la implementación de la universidad autónoma de Olmos.

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"Educación y más educación. Así lo hicieron desde el siglo XVIII las mujeres francesas: lucharon por sus derechos, pero solamente lo consiguieron a través de la educación. Entonces, este es un ejemplo real de que la educación libera y contribuye a la autonomía del ser humano, al desarrollo de sus pueblos para que no haya seres manipulables, sino hombres y mujeres autónomos, libres", manifestó.

Sostuvo que, en esa línea de acción, su gobierno impulsó la creación de la Universidad Autónoma de Olmos, a fin de dar oportunidad a los estudiantes de esta zona para acceder a educación superior en su propia jurisdicción.

Resaltó los avances en la implementación de este centro de estudios, que ya cuenta con una comisión organizadora; así como con terrenos donados donde se construirán los locales de la universidad.

El jefe del Estado explicó que en el proyecto de crédito suplementario que se discute en la Comisión de Presupuesto del Congreso existe una partida para esta casa de estudios superiores. "Si sale esta semana que viene, ese llamado crédito suplementario tendrá la universidad de Olmos una partida inicial y permanente", expresó.

Represa La CalzadaEn otro momento, el presidente José María Balcázar también dio a conocer que en el proyecto de crédito suplementario figura una partida para el proyecto de la represa de La Calzada.

"Ojalá que se apruebe la partida correspondiente para esa gran obra..., si eso se logra, vecinos y paisanos, ya nunca más podrán inundarse sus casas, sus tierras y sus ganados, sino también servirá para ampliar la frontera agrícola. Esas obras son las que tienen que hacerse permanentemente", aseveró.

Tras participar en la ceremonia del aniversario de Olmos, el jefe del Estado indicó que de inmediato partirá también en visita de trabajo a la región Cajamarca.

El mandatario visitó Olmos en compañía del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, y de autoridades locales, entre ellos los alcaldes del distrito de Olmos y de la provincia de Lambayeque, quienes le brindaron el reconocimiento de sus comunidades por la labor del mandatario en favor del desarrollo de la región. También participó en la solemne misa y tedeum por el aniversario del referido distrito lambayecano.

(FIN) HTCGRM