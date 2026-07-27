Jefe de Estado de Paraguay arriba al país para asistir a investidura de presidenta electa

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

El jefe de Estado de Paraguay, Santiago Peña Palacios, arribó esta noche a Lima para participar en la ceremonia de Transmisión de Mando Supremo, que marcará el inicio del gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, para el periodo 2026-2031.

El mandatario fue recibido en el Grupo Aéreo N.° 8 por autoridades del Ejecutivo y de la Cancillería peruana, quienes le dieron la bienvenida en representación del Estado peruano.

Al descender del avión oficial, el mandatario estrechó las manos de las autoridades peruanas y recibió los honores protocolares de la Guardia de Honor de la Fuerzas Aérea del Perú correspondientes a su investidura, en el marco de las actividades oficiales previas a la toma de mando.

La presencia de Peña Palacios se suma a la de otras delegaciones internacionales que han llegado al país para participar en las ceremonias oficiales por la Transmisión de Mando Supremo y las Fiestas Patrias, que reunirá a jefes de Estado y altas autoridades de la región.

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