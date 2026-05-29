Perú.- Jefe de Estado recibe cartas credenciales de embajadores de Portugal, Rusia y Qatar

Andina/Presidente Balcázar Recibió Cartas

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente de la república, José María Balcázar, recibió este viernes las cartas credenciales de los embajadores de la República Portuguesa, de la Federación de Rusia y del Estado de Qatar, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Los nuevos embajadores son António José de Carvalho Barroso, en representación de Portugal; Alexey Anatolyevich Ushakov, por parte del Rusia; así como Abdulla Bin Jassim Al Zeyara, por Qatar.

La actividad oficial se llevó a cabo en el Salón Dorado, con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

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Hoja de VidaAntónio José de Carvalho Barroso es diplomático de carrera, licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa y posgraduado en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Técnica de Lisboa.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la nación europea y en el servicio exterior.

En tanto, Alexey Anatolyevich Ushakov es diplomático de carrera de la Federación de Rusia. Estudió en la Academia Diplomática adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y se incorporó al servicio diplomático ruso en el 2000.

Ha cumplido funciones en las embajadas de Rusia en Letonia y Bulgaria. Además, ha sido vicedirector del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

Por su parte, Abdulla Bin Jassim Al Zeyara es licenciado en Administración y Economía por la Universidad de Qatar, con maestría profesional en Administración de Empresas por la Universidad del Golfo. Ingresó al servicio del Estado de Qatar en 1993 y se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores en 2010.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones en la Dirección de Desarrollo Internacional de la Cancillería qatarí.