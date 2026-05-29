Jefe de Gabinete afirma que Gobierno tiene una "gestión dinámica"

Andina/Vidal Tarqui

Lima 30 May. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, afirmó que el Gobierno de transición ha cumplido 100 días caracterizado por una "gestión dinámica" y de destrabe de importantes obras públicas que permite cerrar brechas en campos como la educación.

"Este es su Gobierno de poco más de cinco meses y acaba de cumplir 100 días liderado por nuestro presidente José María Balcázar y definitivamente es, lo que yo llamo, una gestión dinámica. O sea, no paramos desde el primer día y no pararemos hasta el último día en ese destrabe para cerrar brechas importantes, educativas y sobre todo en salud", señaló a Tv Perú desde la región la Libertad donde cumple una visita de trabajo.

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Señaló que entre las obras públicas destrabadas y que se vienen culminando, figuran unos 15 hospitales que están siendo inaugurados durante la gestión del presidente de la república, José María Balcázar."Tenemos como 15 hospitales de alta tecnología, digitales completamente, que vamos a terminar hasta el último día, creo que el último es el 25 de julio en Ica, en Parcona específicamente. Cada semana estamos inaugurando un local", manifestó el jefe del Gabinete ministerial.

Explicó que se tratan de proyectos que se encontraban trabados desde los años 2018 y 2019, pese a que falta poco para que sean culminados.

"Faltaba poco, pero ese poco es el destrade que estamos haciendo, no solamente en terminar la infraestructura, sino todo el equipamiento, que se hace muy rápido, en un mes y medio, eso es lo que está haciendo este gobierno", expresó Arroyo Sánchez.

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