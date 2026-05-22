Jefe del Gabinete afirma que "la lucha contra el narcotráfico no se negocia"

Andina/Vidal Tarqui

Lima 23 May. (ANDINA) -

Como parte del compromiso del Gobierno de no dar tregua a las economías ilegales, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reafirmó la determinación del Gobierno de afianzar el combate al narcotráfico y manifestó que la lucha contra las drogas que el país lleva adelante no se negocia y que no se cederá espacios ante esta actividad ilícita.

"Que el país tenga la certeza de que esta lucha no se negocia, no vamos a ceder espacios al narcotráfico. No vamos a permitir que las economías ilegales condicionen el bienestar de nuestras regiones. Ese es el rumbo y no hay marcha atrás", sostuvo.

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Durante su intervención en el foro “El problema mundial de las drogas y la respuesta del Perú durante los últimos 30 años”, también destacó la labor de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), que cumple su trigésimo aniversario de trayectoria.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que la lucha contra las drogas se gana con presencia estatal sostenida, con generación de oportunidades, con desarrollo alternativo integral, prevención eficaz del consumo de drogas y con decisión política firme y continua."No hay futuro posible para nuestra patria si no protegemos de forma integral y sostenible a nuestra población. Por eso fortalecemos la presencia del Estado en el territorio, con especial atención a los pueblos más alejados de nuestra patria", manifestó Luis Arroyo.Acciones de Devida

En esa línea, destacó que la trayectoria institucional de Devida representa el esfuerzo sostenido del Estado peruano para enfrentar el problema de las drogas con una mirada integral: promoción del desarrollo alternativo; prevención del consumo de drogas y control sobre su oferta, y fortalecimiento de la presencia del Estado en territorios en situación de vulnerabilidad al narcotráfico.

Señaló que en el presente año Devida ejecutará más de 87 actividades orientadas a impulsar alternativas productivas y sostenibles, atender a más de 71 mil personas a través del programa "Habla Franco" y el despliegue de más de 16 intervenciones estratégicas de control de la oferta de drogas en cuencas cocaleras.

Asimismo, el jefe del gabinete ministerial reiteró el respaldo del Gobierno al trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que desarrollan labores de interdicción y control territorial.(FIN) NDP/HTC/CVC