Jefe de Gabinete arriba a Junín para supervisar respuesta tras sismo de magnitud 5.1

Andina/Difusión

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Arroyo Sánchez, llegó este domingo hasta el distrito de Chongos Bajo, en la región Junín, para supervisar las acciones de respuesta frente al sismo de magnitud 5.1 y coordinar la atención a la población afectada, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Mientras recorría la zona de la emergencia, declaró a los medios de prensa que desde anoche se encuentran llevando a cabo diferentes acciones en coordinación con el gobernador de Junín, el alcalde de Chupaca, el Ejército y la Policía Nacional.

Lee también:[ Normas Legales: oficializan ley que aprueba créditos suplementarios para cierre de brechas]

El jefe del Gabinete viajó hasta esta parte del paísacompañado del ministro de Defensa, Amadeo Flores, y del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez,para verificar las labores desplegadas en la zona afectada por el movimiento telúrico.

"El premier Luis Enrique Arroyo Sánchez se traslada al distrito de Chongos Bajo (Junín) junto con el titular de Defensa y el jefe del Indeci para supervisar las acciones de respuesta frente al sismo de magnitud 5.1 y coordinar la atención a la población afectada", informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Asimismo, la PCM indicó que, desde la noche del sismo,equipos del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Defensa, el Indeci y el Gobierno Regional de Junínmantienen desplegadas acciones de atención y evaluación de daños.

Se añadió que laspersonas heridas fueron trasladadas al Hospital Daniel Alcides Carrión y al Centro de Salud de Chupacapara recibir atención médica.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), elsismo ocurrió a las 21:24 horas, tuvo una magnitud de 5.1y su epicentro se ubicó a siete kilómetros al sur deChupaca, en el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros.