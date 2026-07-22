Jefe del Gabinete: clima de estabilidad permitió impulsar desarrollo y atender demandas

Perú.- Jefe del Gabinete participa en instalación de laboratorio digital forense de la PNP - Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, resaltó que el gobierno de transición contribuyó a dar un clima de mayor estabilidad al país, el cual permitió concentrar los esfuerzos en impulsar el desarrollo del país y atender demandas de la ciudadanía.

Así lo señaló durante lasesión informativa del Foro del Acuerdo Nacional,encabezada por el presidente José María Balcázar, con participación de diferentes organizaciones políticas, gremiales, de la sociedad civil, entre otras.

El jefe del Gabinete señaló que, durante el actual periodo presidencial, que inició el pasado 18 de febrero y está por culminar,"se puso a prueba la fortaleza de las instituciones y la vocación democrática de la población.".

Agregó que en los últimos años el país se vio afectado por continuas crisis, con dificultades para atender las prioridades del país, así como un clima persistente de polarización política, los cuales debilitaron la confianza del país en sus instituciones democráticas. En ese sentido, saludó que se haya restablecido un espacio importante de diálogo como el

Acuerdo Nacional.

Sostuvo queel presidente Balcázarasume sus funciones en febrero pasado con una responsabilidad muy clara: devolverle al país la estabilidad, certidumbre institucional y las condiciones necesarias para que el Estado, recupere su normal funcionamiento.

Lee también: [ Presidente Balcázar: Economías inclusivas garantizan instituciones democráticas sólidas]

"Ese será el principal legado de esta etapa: haber contribuido a dar al país un respiro político e institucional, que tanto necesitaba después de años de incertidumbre y polarización. Ese clima de mayor estabilidad permitió que el país volviera a concertar sus esfuerzos en lo que verdaderamente importa, que es impulsar el desarrollo y atender las demandas de millones de peruanos y que los objetivos nacionales marquen esa ruta verdadera, la visión de futuro que soñamos",señaló Arroyo Sánchez en su discurso.

Asimismo, remarcó que existen compromisos nacionales que deben mantenerse y fortalecerse durante el gobierno que iniciará este 28 de julio, que liderará

Keiko Fujimori.

Entre ellos, mencionó que hay tresprioridadesque trascienden a cualquier gobierno: eldesarrollo de la Amazonía, la consolidación delmodelo de desarrollo económico con enfoque territorialy, en tercer lugar, el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OCDE).

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó, además, sus condolencias a los deudos de los diez fallecidos en el incendio ocurrido en el Centro de Limay resaltó también la atención brindada a los afectados por los sismos en Chupaca (Junín) en los últimos días.

Entre los logros del actual gobierno, resaltó las acciones de prevención del Fenómeno El Niño, medidas para el fortalecimiento de la salud pública, el desarrollo de las elecciones generales, entre otras.

"Estos avances reflejan aun que, en un periodo de transición, fue posible mantener el rumbo del país y seguir entregando resultados concretos a la ciudadanía. Hoy cuando esta etapa se aproxima a su fin, el Perú llega a un nuevo proceso de transferencia democrática del poder habiendo preservado plenamente el orden constitucional y la estabilidad institucional", remarcó.