Jefe del Gabinete continúa coordinaciones para próxima visita del papa León XIV

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, lideró una reunión de trabajo con ministros de Estado, representantes de la Nunciatura Apostólica en el Perú, de la Conferencia Episcopal Peruana y diversas autoridades para continuar con las coordinaciones multisectoriales de cara a la próxima visita del papa León XIV al Perú.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la plataforma X.

Tras la reunión del papa León XIV con el presidente de la República, José María Balcázar, se anunció que su santidad visitaría nuestro país por ocho a diez días, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.Además, las ciudades de Puno e Iquitos continúan siendo evaluadas como posibles destinos dentro de la agenda oficial del pontífice.(FIN) RMCH

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