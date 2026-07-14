Jefe de Gabinete: Dejaremos un país con instituciones operativas y democracia resguardada

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para garantizar una transferencia de gestión ordenada que brinde a la próxima administración un país con estabilidad política y respeto irrestricto a la Constitución.

“Entregaremos un país con instituciones operativas, con la democracia plenamente resguardada y con un Estado que enfrenta al crimen con firmeza”, expresó el jefe del Gabinete Ministerial durante el vigésimo noveno aniversario de creación de la Dirección de Criminalística (Dircri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) resaltó la labor de esta dependencia para aportar pruebas sólidas a la justicia, misión crucial ante la evolución de las redes delictivas, las cuales utilizan nuevas tecnologías y medios digitales para ejecutar sus actos ilícitos.

Del mismo modo, destacó la inauguración del nuevo Departamento de Laboratorio Digital Forense en la Dircri, obra que marca un hito para la investigación penal, pues cierra una brecha tecnológica de 13 años mediante la incorporación de inteligencia artificial y equipos de última generación.

"Ese es el camino que decidimos seguir: fortalecer a nuestras instituciones para que cumplan su misión. Reitero nuestro firme respaldo a la institución policial y el compromiso de dotar a los efectivos con las herramientas necesarias", subrayó el premier Arroyo.

Once laboratorios forenses

La infraestructura inaugurada forma parte de un conjunto de 11 laboratorios digitales forenses, financiados con una inversión superior a los 49 millones de soles.Las 10 sedes restantes se instalarán en agosto próximo en las regiones de Ucayali, Callao, Lambayeque, La Libertad, Tacna, Puno, Junín y Piura, así como en la sede de la Dirección Antidrogas.

Al respecto, el titular de la PCM remarcó que con estas iniciativas el Ejecutivo reafirma la voluntad política de descentralizar las capacidades del Estado.

Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata Morante, ratificó esta visión: "Nosotros hacemos política con políticas que impactan en el territorio".

La descentralización de estos espacios acercará la ciencia forense a las regiones y agilizará la emisión de los informes periciales. Las nuevas instalaciones permiten extraer información de computadoras, celulares y diversos aparatos electrónicos incautados. Además, el proyecto incluye el desarrollo de un moderno Banco Nacional de Voces, una base de datos centralizada que facilitará la comparación de registros sonoros a nivel nacional para identificar patrones de extorsión y secuestro.

La ceremonia protocolar contó con la participación del viceministro de Orden Interno, Juan Olivera; el director de Criminalística de la PNP, Carlos Vargas; la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, Sonia Chávez; la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza; y el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison.

(FIN) NDP/HTC/FHGDSP