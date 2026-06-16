Jefe del Gabinete destaca crecimiento de 3. 7 % obtenido por el Perú en abril

Andina/Melina Mejía

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó el crecimiento de 3.7 % alcanzado por la economía peruana en el mes de abril y sostuvo que es gracias a lo que este gobierno viene haciendo.

"Pero no solamente eso. El mes de abril, en comparación con el año pasado, tenemos un crecimiento de la Sunat de 15 %. El mes de mayo, 18 %. En junio esperemos que sea mucho más", declaró.

El jefe del Gabinete señaló que los peruanos debemos alegrarnos por estos resultados y sostuvo que estas cifras se logran gracias a lasexportaciones de los minerales, la agroindustria, entre otros.

Arroyo Sánchezdio estas declaraciones desde Moquegua, donde lideró una sesión de laMesa de Diálogo para atender la problemática de la cuenca del río Coralaque. Al respecto, indicó que durante la jornada se arribo a "buenos términos" para empezar a darle una solución a este tema.

Resaltó que losministrosque participan en la mesa son todos técnicos, pues anteriormente se han desempeñado como viceministros o directores generales de sus sectores, y además han desarrollado mayor experiencia como parte de su gestión.

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"Nosotros siempre vamos a todas las regiones del país, porque ese es el propósito que tenemos. Trabajaremos hasta el último día",aseguró el titular de la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Consultado sobre qué recomendaría alnuevo gobiernoque iniciará funciones el 28 de julio, consideró que se deben continuar con los objetivos de crecimiento del Perú y lograr la

industrialización del país.

"Hay que mirar la selva, hay que mirar esa fortaleza, ese desarrollo de nuestra Amazonía. Tenemos que mirar hacia las fronteras, esos lugares de fronterizos, como Tumbes, como Tacna, Madre de Dios. Hay que desarrollar fronteras vivas, que todos los peruanos nos sintamos protegidos, nos sintamos vistos por el gobierno de turno",expresó Arroyo.

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