Jefe del Gabinete dice que Gobierno cumplió con el mandato de asegurar elecciones libres

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, destacó la recuperación de la estabilidad política e institucional del país, alcanzada por la actual gestión gubernamental, lo que a su vez le permitió asegurar unas elecciones libres y encaminar una transferencia de poder ordenada, paso fundamental para consolidar la democracia y las instituciones republicanas.

Así lo expresó durante la ceremonia por el cuadragésimo tercer aniversario de la Legión de Caballería del Perú, organización de carácter cívico-patriótico y cultural, orientada a preservar las tradiciones de esta arma militar. En este espacio, la autoridad reafirmó el compromiso de las instituciones para preservar la paz social y sostener el progreso de la nación.

“El trabajo articulado de los ministerios y las entidades del Poder Ejecutivo permitió recuperar la estabilidad política e institucional que tanto necesitaba el país, sin la cual no habría sido posible mantener el rumbo de crecimiento económico ni avanzar en la atención de las prioridades nacionales”,enfatizó.

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En esa línea, el jefe del gabinete ministerial resaltó que los principios de lealtad, unión y tradición de la legión trascienden el ámbito castrense, pues inspiran el servicio a la ciudadanía y recuerdan que toda responsabilidad pública exige actuar con absoluta integridad, respeto por el Estado y un profundo sentido del deber.

Como parte del acto protocolar, la Legión de Caballería otorgó la Medalla de Honor, en el grado de Gran Oficial, al presidente del Consejo de Ministros.

Esta máxima distinción institucional reconoce la trayectoria y entrega de los ciudadanos que contribuyen de manera decisiva al engrandecimiento de la patria.

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