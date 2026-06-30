Jefe del Gabinete encabeza reunión de coordinación por visita de papa León XIV al Perú

Andina/Difusión

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, encabezó la reunión de coordinación para los preparativos de la histórica visita del papa León XIV al Perú.

Esta información fue dada a conocer a través de una publicación en la

cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros en la plataforma X.

En la reunión, desarrollada en las instalaciones de la PCM participaron elcanciller Carlos Pareja, así como los ministros de

Defensa, Amadeo Flores; y del Interior, José Zapata.

Asimismo, elcomandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriolay altos mandos policiales, además elnuncio apostólico, monseñor Paolo Gualtieri; elcapellán de Su Santidad, Guillermo Inca; y representantes de laFuerza Aérea del Perú.

Como se recuerda, tras la reunión con el papa León XIV, el presidente de la república, José María Balcázar, se anunció que

Su Santidad visitaría nuestro país por ocho a diez días, recorriendo ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

Además, las ciudades de Puno e Iquitos continúan siendo evaluadas como posibles destinos dentro de la agenda oficial del pontífice.

(FIN) JCC

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